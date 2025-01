Ilrestodelcarlino.it - Muore a 20 anni dopo un’operazione

Reggio Emilia, 29 gennaio 2025 – Un ragazzo di appena vent’e bellissimo, Thomas Fontana, è morto nelle scorse ore in seguito amedica eseguita a Londra. La tragedia è avvenuta domenica,che il giovane si era sottoposto a un intervento chirurgico dovuto alla malattia rara con cui conviveva da quando era bambino. La patologia di Thomas era esplosa quando il bambino frequentava le scuole elementari;il dramma della complicata diagnosi in giro per mezza Europa, stando a quanto si apprende, il ragazzo era riuscito a convivere con la malattia e portare avanti la sua vita, tanto da riuscire a diplomarsi al liceo internazionale di Parma, per poi volare in Uk, dove frequentava il college a Brighton, con la sorella gemella Matilde. Tutta la frazione di San Bartolomeo di Reggio Emilia, dove il giovane è cresciuto assieme alla sorella gemella (avevano frequentato le scuole elementari di Ghiarda), si sta stringendo attorno ai familiari con messaggi di cordoglio.