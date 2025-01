Dilei.it - Morto Fiore De Rienzo, giornalista di Chi l’ha visto? e padre di Libero

Leggi su Dilei.it

Si è spento a 65 anniDe, notodi Chi? e di Telefono Giallo che negli anni si è occupato di moltissimi casi, compreso quello della sparizione della cittadina vaticana Emanuela Orlandi per il quale non ha mai esaurito la sua volontà di ricercare la verità. Sua una delle poche interviste alle madre della ragazza, condotta nel 2008. Volto storico del programma di Rai3, stimato professionista e rispettato per le sue doti umane, era ildell’attoreDe, scomparso improvvisamente a luglio 2021.Addio aDe, l’annuncio della famigliadi grande valore umano e professionale,Deè stato per anni inviato della trasmissione Chi?, oggi condotto da Federica Sciarelli, e di Telefono Giallo di Corrado Augias.