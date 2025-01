Meloni | difendo la Nazione non arretro

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.32 "Il nostro impegno per difendere l'Italia proseguirà,come sempre,con determie senza esitazioni". Così la premier,sui social,torna sul caso Almasri. "Quando sono in gioco la sicurezza dellae l'interesse degli italiani,non c'è spazio per passi indietro. Dritti per la nostra strada". In un video,ieri,aveva dato notizia di aver ricevuto dalla Procura di Roma un avviso di garanzia per favoreggiamento e peculato, insieme ad alcuni ministri. "Non sono ricattabile, non mi mi faccio intimidire", aveva detto.