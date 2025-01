Quotidiano.net - Maturità 2025, dalle materie della seconda prova al voto finale: cosa c'è da sapere

Roma, 29 gennaio- L'annuncio ufficiale dellescritta dell'esame di Statoci permette di entrare sempre di più nell'ottica di quello che sarà il vero banco diper i vari studenti di quinta superiore di tutta Italia. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato oggi il decreto riguardante l Una classe impegnata nella primadell'esame di maturità all'esterno del liceo Classico Visconti di Roma, 19 giugno 2019. ANSA/CLAUDIO PERI e disciplinein questione, che vedrà protagoniste in particolare latino per il Liceo Classico e matematica per il Liceo Scientifico, e la distribuzione dei commissari interni ed esterni per le varie. La stessa carica dello Stato ha inoltre rivelato la grande novità di quest'anno, che riguarderà coloro che arriveranno allacon una valutazione bassa nel comportamento: con il 6 in condotta, infatti, sarà previsto un elaborato in materia di cittadinanza attiva e sociale che sarà presentato durante la fase orale dell'esame.