La Bussola di Von der Leyen e i timori per l’autonomia della ricerca di base | Dovrà allinearsi alle strategie decise dalla politica

Meno autonomia e indipendenza per lascientifica. È uno degli indirizzi esplicitati nellastrategica per la competitività dell’Unione approvata mercoledìCommissione di Ursula von der. In cui si legge che, in nomespinta all’innovazione e dell’aumentoproduttività dei 27, lo European Research Council deve “sugli stessi interessi strategici e cooperare più da vicino” con lo European Innovation Council. La prospettiva mette i brividi ai vertici dell’Erc, che è guidato da un consiglio scientifico indipendente composto da accademici di chiara fama e ha come unica stella polare ladi frontiera, non le possibili applicazioni industriali o le.La “bomba” viene sganciata nel capitolodedicato allo sviluppo dell’innovazione digitale, in cui si preannunciano tra l’altro una AI Continent Initiative, una Apply AI Strategy e la creazione di un “Cern per l’intelligenza artificiale” con l’obiettivo di promuovere “nuovi utilizzi industriali dell’intelligenza artificiale in settori come manifattura, auto, energia, robotica, farmaceutica e aeronautica, così come per il miglioramento di servizi pubblici come la sanità“.