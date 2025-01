Gamberorosso.it - La bottega di Rapallo paradiso dei salumi e dei migliori prodotti italiani

In questi vicoli ci si imbatte in quella che è stata la storia dell’intera regione. Un percorso fatto di forni, trippai e botteghe artigiane antesignane di quelli che oggi sono i supermercati più contemporanei. Non tutto è perduto enon è solo fatta di memorie smarrite nel tempo. ParlaComeMangi è quel tuffo nel passato che guarda al futuro. Il connubio perfetto tra ricerca e qualità diprovenienti da ogni parte d’Italia, con anche delle sorprese inaspettate.La tradizioneia della famiglia PorratiParlaComeMangi è stata fondata nel 1997 dall’esperienza della famiglia Porrati. “Siamo monferrini di origini e io sono la quinta generazione all’interno della. Oggi con me c’è Milo che rappresenta la sesta, ma c’è anche la quarta con mio papà e mia mamma di novanta e ottantasette anni”, questa l’introduzione di Guido Porrati che fa ben intendere l’importanza dei legami familiari all’interno dell’attività.