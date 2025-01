Inter-news.it - Inter-Monaco, Inzaghi fa turnover? La probabile formazione – CdS

Simoneha confermato di non voler fare alcun tipo diper, ma è inevitabile che qualcuno riposi in vista del derby di domenica. Ladal Corriere dello Sport.? – Inla più grande sorpresa della serata potrebbe essere la titolarità di Marko Arnautovic. Sarebbe la quarta in stagione dopo quelle con Stella Rossa, Young Boys e Udinese in Coppa Italia. L’austriaco non ha mai iniziato dal primo minuto in campionato, ma è stato protagonista nelle coppe. Nelle sue tre gare da titolare ha segnato due reti e sbagliato un rigore in Svizzera. Arnautovic è l’unico certo per ora del posto, al suo fianco c’è ballottaggio tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Dietro Simonepensa ad ulteriori cambi, perché la squadra ha bisogno di prendere il fiato anche prima del derby.