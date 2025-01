Inter-news.it - Inter-Monaco 3-0, tripletta di Lautaro Martinez e ottavi di finale! Dominio totale

Leggi su Inter-news.it

Dopo il primo tempo giocato a ritmi altissimi dall’che ha letteralmente dominato ilimponendosi 2-0 grazie alla doppietta di, anche nel secondo tempo i nerazzurri non si risparmiano. La squadra allenata da Simone Inzaghi vince e porta a casa il primo obiettivo stagionale: conquistare glididi UEFA Champions League direttamente. OBIETTIVO RAGGIUNTO – Anche nel secondo tempo l’, in superiorità numerica nei confronti del, continua sulla stessa scia dei primi quarantacinque minuti. Gestione della palla, zero rischi dietro e occasioni create! La prima arriva dopo appena sei minuti: grande giocata didi prima per l’inserimento di Benjamin Pavard che calcia di prima intenzione e a pochi passi dal portiere non trova il gol.