Intelligenza artificiale applicata alla selezione del personale: serve un approccio multidisciplinare

di Maria Elena Iafolla*Una delle più diffuse ed efficaci applicazioni dei sistemi diè il supporto alle attività di decision making: nelle numerosissime decisioni che ciascuno di noi deve assumere quotidianamente – secondo alcuni studi, anche 45.000 -, una buona parte di queste può essere automatizzata e delegata. Non stupisce, dunque, che questi sistemi di supporto vengano inseriti nei processi aziendali, a cominciare ddel, una delle attività più importanti per il buon funzionamento dell’organizzazione. Diverse sono le fasi e le modalità di impiego di queste tecnologie, dallo screening iniziale alle interviste “assistite”.Screening, parsing, chatbox e intervisteUna volta raccolta una quantità sufficiente di candidature, che in alcuni casi possono essere anche migliaia, è necessario procedere con lo screening dei curricula per scartare i profili che non soddisfano i criteri richiesti, attività preliminare ad alto dispendio di tempo.