In mille a Napoli per il casting della serie tv "Salvati dalla Gang"

Tempo di lettura: 2 minutiE’ bastato inoltrare un messaggio social e si sono presentati incirca alper latv “” destinata alle piattaforme streaming e prodottaMax Adv con l’obiettivo di raccontare il mondo delle babyispirandosi alle storie di chi è riuscito a non cadere nei “tranelli”devianza minorile. La selezione è in corso negli studi di Max Adv al Centro Mercato2 di Gianturco e particolarmente variegata è la lista dei candidati.“Baby– spiega il produttore Massimiliano Triassi – è una sfida complessa per le comunità e le istituzioni. Dietro l’emergenza c’è un mondo fatto di contesti di disagio familiare o sociale, mancanza di integrazione e assenza di modelli di riferimento positivi per i giovani. E per questo che ho deciso di produrre questa; per far comprendere alle nuova generazioni il valorevita, quella propria e degli altri”.