Green Blood – L’opera western di Masasumi Kakizaki

Nel corso della sua carriera,Zakizaki è riuscito a destreggiarsi in tanti generi, passando dall’horror di Hideout al racconto epico/storico con Bestiarius, fino alcon, una serie in cinque volumi, pubblicata tra il 2011 e il 2013, che Planet Manga ha riproposto di recente in un unico omnibus con extra e pagine a colori.omnibus –; Planet MangaIl sogno di due fratelliNew York, 1865. Luke Burns è un ragazzo povero di origine irlandese che vive e lavora nei Five Points, un quartiere chiamato “il peggior ghetto del mondo”, dove confluiscono diverse comunità di immigrati, controllato da bande criminali e in cui la polizia, sotto paga, fa finta di non vedere nulla. Suo fratello maggiore Brad, invece, sembra un totale fannullone agli occhi di tutti, ma in realtà è Grim Reaper, il killer più pericoloso della zona, che agisce per conto della gang dei Grave Diggers.