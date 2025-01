Thesocialpost.it - Grave incidente sulla Via del Mare: un ferito in codice rosso

Unstradale si è verificato oggi nel primo pomeriggio all’ingresso di Ostia, precisamente nel punto in cui la Via delsi incrocia con Via delle Azzorre. Una Jeep Renegade, nel tentativo di evitare una Fiat 500, ha impattato violentemente contro un autobus prima di ribaltarsi e finire nella corsia opposta. L’ha provocato diversi feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni.La dinamica dell’Secondo le prime ricostruzioni degli agenti della Polizia Locale del X Gruppo, l’è avvenuto intorno alle 15:30. La Fiat 500, con a bordo tre ragazzi, si sarebbe immessaVia delda Via delle Azzorre proprio mentre sopraggiungeva la Jeep Renegade dalla direzione opposta, ovvero da Roma verso Ostia. Non è ancora chiaro chi avesse la precedenza all’incrocio semaforico.