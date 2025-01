Ilfattoquotidiano.it - “Giustizia è fatta”: il tiktoker Donato De Caprio commenta in lacrime la sentenza per l’omicidio di sua madre e le dedica un panino: “Era il suo preferito”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è stata“. Lo dice quasi con leagli occhi, mentre si mostra ai suoi follower esattamente come ha fatto negli ultimi due anni: con un, smollicato o no, e unaspeciale: “Ti amerò per sempre mamma“. Così, il notoDeladi primo grado perdi sua, Rosa Gigante, uccisa il 18 aprile 2023, nella sua casa a Napoli. L’imputata per l’assassinio della donna, Stefania Russolillo, 48 anni, è stata condannata all’ergastolo.E il, famosissimo con il nome social di “Con mollica o senza”, ha voluto omaggiare suacon un “della”, perché creato proprio nel giorno in cui è arrivata la. “Finalmente, dopo quasi due anni,– ripete con orgoglio -. Dovremmo essere felici, ma non lo siamo, perché mia mamma non può più tornare“,De