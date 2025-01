Ilgiorno.it - Eures e Obiettivo Tropici. Villaggi turistici, la selezione

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, parte della rete europea dei servizi per l’impiego, in collaborazione con, azienda operante nei servizi, è alla ricerca di diversi profili professionali per l’inserimento neiitaliani ed esteri. La società, presente in Grecia, Egitto, Seychelles, Spagna, Aruba, Maldive, Mauritius, Caraibi e in diverse località italiane, è alla ricerca di animatori, istruttori sportivi, tecnici di suono e luci, fotografi, dj e altre figure. Le selezioni si terranno oggi, alle 14, presso il Corner IDO, in via Strozzi 11. I candidati avranno l’opportunità di conoscere meglio le figure ricercate e di sostenere un colloquio per le posizioni aperte. Tra i requisiti richiesti, oltre al possesso del diploma di scuola superiore, c’è la conoscenza della lingua inglese.