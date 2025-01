Gamberorosso.it - Ecco cosa si mangia e quanto costa Osteria Sauli a Roma, il ristorante con Zerocalcare tra i soci che sta aprendo a Garbatella

Leggi su Gamberorosso.it

Di questa novitàna ne avevamo parlato in anteprima lo scorso giugno, annunciando peraltro come periodo ipotetico di apertura quello di metà settembre. Poi, come oramai è risaputo – soprattutto dagl’imprenditori del mondo della ristorazione – tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, quello della burocrazia. Comunque ci siamo, daè tutto pronto e martedì 11 febbraio si parte.Noi ci siamo stati in anteprima e vi raccontiamosiin questa nuovodi.Le lungaggini che hanno rimandato l’apertura«Avremmo tanto voluto aprire a settembre, ma non ci è stato possibile». A parlare è Antonello Magliari oste e patron diinsieme alla moglie Stefania Pinto e all’amico Francesco Ciacciarelli. Antonello ci porta nel retro della cucina, mentre parla armeggia con il contatore del gas «siamo stati fermi perché c’era stato un intoppo nell’allaccio, una settimana fa è venuto il tecnico e in cinque minuti ha sistemato tutto».