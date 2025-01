Quotidiano.net - DeepSeek, timori per la sicurezza degli Usa. Vietata alla Marina. Meta: 4 war room

Washington, 29 gennaio 2025 – L’intelligenza artificiale dinon preoccupa solo le big tech americane. Il governoStati Uniti sta valutando le implicazioni per lanazionale dell’app cinese. Lo ha affermato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, come riporta Reuters. "Ho parlato con il Consiglio (per lanazionale, ndr) questa mattina, stanno esaminando quali potrebbero essere” le ripercussioni negli Usa. Secondo Cnbc, ripresa da Bbc, lamilitare Usa ha inviato un' e-mail al proprio personale intimandogli di non utilizzare l'appa causa di "potenziali problemi died etici". This photo illustration shows theapp logo displayed on a mobile phone in Brussels on January 28, 2025. Fears of upheaval in the AI gold rush rocked Wall Street, following the emergence of a popular ChatGPT-like model from China, with US President Donald Trump saying it was a "wake-up call" for Silicon Valley.