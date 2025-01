Cosa ha detto a Javier di Helena Grande Fratello Zeudi gli riferisce cose delicate

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’edizione 2024 delha registrato uno degli scontri più accesi tra i protagonisti della Casa:Di Palma, ex Miss Italia, ePrestes, modella brasiliana, il cui rapporto, inizialmente caratterizzato da complicità e affetto, è degenerato in accuse pesanti. Durante l’ultima puntata,ha definitoaffetta da “instabilità mentale”, scatenando polemiche tra i fan e alimentando un dibattito sulle dinamiche tossiche del reality.>> “Mi ha aggredito”., ci risiamo: Lorenzo provocae succede un macello. Urla e offese in casaIl legame tra le due, soprannominato “Zelena” dai fan, era nato come un’intensa connessione emotiva, con momenti di tenerezza e confidenze che avevano fatto ipotizzare una possibile storia d’amore., in particolare, aveva confessato di provare “ammirazione” per, definendola “una persona dal cuore enorme” .