Beautiful Anticipazioni Americane | Luna in fuga ma prima ha un piano diabolico da realizzare!

Le anticipazioni americane di Beautiful svelano un episodio intenso: Luna, in fuga, ha in mente un piano diabolico per lasciare il segno prima di sparire. Cosa sta tramando la giovane e quali conseguenze avrà questa sua decisione? Restate con noi, perché le prossime puntate promettono colpi di scena sconvolgenti, che cambieranno per sempre le vite dei protagonisti. La soap più amata d’America si prepara a sorprenderci ancora una volta!

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Luna si è data alla fuga ma prima di lasciare la città vuole lasciare il segno. un drammatico segno! Ecco cosa è successo e cosa succederà nelle puntate della Soap, presto in onda anche su Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Luna in fuga ma prima ha un piano diabolico da realizzare!

In questa notizia si parla di: beautiful - anticipazioni - americane - luna

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025 - Oggi, 13 maggio 2025, sveliamo le anticipazioni delle soap più amate: "Beautiful", "Tradimento", "The Family" e "La Promessa".

Will è pronto a incastrare Luna anche se metterà se stesso in pericolo... #beautiful #Anticipazioni #SoapOpera #canale5 #anticipazioniamericanebeautiful Vai su Facebook

#beautiful Vai su X

Beautiful Anticipazioni Americane: Will entra in azione contro Luna e Nick rivela a Brooke che Ridge ha detto sì a Taylor; Anticipazioni Beautiful: Will Spencer e Luna Nozawa, altro che amore. Cosa accadrà ; Beautiful, anticipazioni americane: Luna progetta (di nuovo) l’omicidio di Steffy.

Beautiful, trame americane: Will Spencer pronto a incastrare Luna (ma lei fiuta l’inganno) - Will penserà a un modo per incastrare Luna nelle prossime puntate Beautiful. superguidatv.it scrive

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna punta la pistola contro Will! Lo Spencer è spacciato? - La Nozawa ha scoperto che lo Spencer la stava registrando e ha deciso di vendicarsi ... Scrive msn.com