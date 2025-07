La famiglia reale inglese ancora contro Harry e Meghan | che brutta caduta di stile ecco cosa è successo

La famiglia reale inglese ancora una volta sotto i riflettori, ma questa volta con un tocco di ironia che sorprende tutti. Quello che sembrava un nuovo scontro si è trasformato in un gesto astuto della Corona, dimostrando come anche le tensioni possano essere orchestrate con eleganza e strategia. Ma cosa c’è dietro questa mossa? Scopriamolo insieme, perché il mondo reale non smette mai di riservarci sorprese!

Quella che sembrava un nuovo scontro tra la Famiglia reale inglese  e Harry e Meghan Markle si è rivelata, in realtà , una mossa di grande autoironia da parte della Corona. Ecco tutti i dettagli! Non c'è pace per Harry e Meghan Markle! È bastato un video pubblicato dalla duchessa di Sussex per scatenare un portentoso putiferio a Buckingham Palace. Scopriamo di seguito tutti i retroscena della curiosa vicenda della Famiglia reale inglese.