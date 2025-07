Trasferita da Ferrara la detenuta trans che aveva denunciato uno stupro in cella

Una vicenda che continua a far discutere, quella della detenuta trans trasferita da Ferrara a Belluno, una delle pochissime strutture italiane dedicate alle persone transgender. La decisione ha suscitato reazioni e riflessioni sul sistema penitenziario e i diritti civili. La Procura ha aperto un fascicolo, aprendo un ulteriore capitolo di questa complessa storia.

E' stata spostata a Belluno, una delle sei strutture italiane con una sezione dedicata alle persone transgender. La Procura ha aperto un fascicolo.

Una vicenda che scuote il sistema penitenziario italiano: la detenuta trans di Ferrara, vittima di stupro di gruppo, è stata trasferita nel carcere di Belluno, una delle poche strutture con sezioni dedicate alle persone transgender.

Una donna trans, detenuta nel carcere di Ferrara, è stata violentata da quattro uomini. La detenuta aveva manifestato preoccupazioni per la propria sicurezza fin dal suo arrivo, a fine marzo, quando era stata trasferita dal carcere di Reggio Emilia, l'unico istitut

Una donna trans, detenuta nel carcere di Ferrara, è stata violentata da quattro uomini. La detenuta aveva manifestato preoccupazioni per la propria sicurezza fin dal suo arrivo, a fine marzo, quando era stata trasferita dal carcere di Reggio Emilia

È stata trasferita nel carcere di Belluno, una delle sei strutture penitenziarie italiane che ha una sezione dedicata alle persone transgender, la detenuta

È stata trasferita la detenuta trans che nei giorni scorsi aveva denunciato uno stupro in carcere a Ferrara.