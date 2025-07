Torna la cena in bianco | Piazza dei Cavalieri si veste a festa per la nona edizione

Preparati a vivere una serata magica sotto le stelle: torna la “Cena in Bianco Pisa” nella suggestiva Piazza dei Cavalieri per la sua nona edizione. Un evento che unisce eleganza, convivialità e solidarietà, coinvolgendo tutta la comunità in un’atmosfera unica e di festa. Non perderti questa splendida occasione di condividere momenti speciali con amici, famiglie e visitatori, perché anche quest’anno, la città si vestirà di bianco per una notte indimenticabile.

Pisa, 4 luglio 2025 - Domani sera, la splendida cornice di Piazza dei Cavalieri si vestirà di bianco per ospitare la nona edizione della "Cena in Bianco Pisa", un evento conviviale, gratuito e inclusivo che ha saputo conquistare il cuore di cittadini, famiglie, turisti e studenti. Promossa da AIPD Pisa e organizzata in collaborazione con Cooperativa Sociale Alzaia, Cooperativa Sociale Il Simbolo e Cooperativa Sociale Meraki Emeis e City Grand Tour – Guide Turistiche di Pisa con il patrocinio del Comune di Pisa, la Cena in Bianco è molto più di un semplice ritrovo: è un'occasione per vivere lo spazio urbano in modo nuovo, per riscoprire il piacere della condivisione e per celebrare la bellezza della diversità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna la cena in bianco: Piazza dei Cavalieri si veste a festa per la nona edizione

In questa notizia si parla di: bianco - cena - piazza - cavalieri

Cena in bianco di Valmadrera - Sabato 28 giugno 2025, Valmadrera ospiterà la sua attesissima Cena in Bianco, un evento che celebra la convivialità e l'amicizia.

*Cena conviviale in bianco* *Sabato 5 luglio* torna la Cena Conviviale in Bianco in *Piazza San Lorenzo* : una notte di eleganza e solidarietà organizzata dall’ *Associazione Gussa-Go!* Ai partecipanti è richiesto di indossare esclusivamente abiti bian Vai su Facebook

Torna la cena in bianco: Piazza dei Cavalieri si veste a festa per la nona edizione; Torna la 'Cena in Bianco di Pisa' in Piazza Cavalieri: previsti 190 tavoli per oltre 1.500 persone; Cena in bianco 2025.

Torna la cena in bianco: Piazza dei Cavalieri si veste a festa per la nona edizione - Domani sera, la splendida cornice di Piazza dei Cavalieri si vestirà di bianco per ... Da lanazione.it