Esplosione Roma rilevatori per verifiche su residui gas

In seguito all'esplosione di ieri mattina in via dei Gordiani, Roma si mobilita per garantire la sicurezza dei suoi cittadini. L'Arpa e il Noe hanno installato rilevatori avanzati per monitorare i residui di gas nell'aria, prevenendo ulteriori rischi. La collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine dimostra l’impegno a proteggere la comunità . La situazione resta sotto stretta sorveglianza, perché la prevenzione è la miglior arma contro simili emergenze.

L'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale e il Noe, il Nucleo operativo ecologico dei carabinieri, hanno installato dei rilevatori per verificare la presenza residua di gas nell'aria per garantire l'incolumità dei cittadini nella zona di Roma coinvolta dall' esplosione avvenuta ieri mattina poco dopo le 8 in via dei Gordiani. Intanto, sono stabili le condizioni dei due feriti più gravi, di 67 e 58 anni, ricoverati all'ospedale Sant'Eugenio della capitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Esplosione Roma, rilevatori per verifiche su residui gas

Roma, spenti tutti i focolai causati dall’esplosione al Prenestino - Roma può tirare un sospiro di sollievo: tutti i focolai scatenati dall'esplosione al Prenestino sono stati domati, garantendo la sicurezza dei residenti.

