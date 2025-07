torrione riapre ai motocicli il sottopasso pedonale

L’apertura dell’8 luglio rappresenta una scelta di buon senso, volta a migliorare la mobilità e la sicurezza cittadina. Dopo anni di attesa e un dibattito acceso, Torrione si prepara a riaccogliere motocicli e mezzi di emergenza nel sottopasso mare-monti, favorendo un traffico più fluido e sostenibile. Una decisione che dimostra come il dialogo e l’impegno possano portare a soluzioni concrete e vantaggiose per tutti.

Martedì 8 luglio 2025 il sottopassaggio di Torrione sarà riaperto nella direzione mare-monti al transito dei mezzi di emergenza e delle forze di Polizia, dei velocipedi, dei cicli e dei motocicli. Ad intestarsi la battaglia e il consigliere comunale Rino Avella che in una nota ha ricordato di avere iniziato il dibattito per riaprire il sottopasso dal 2021." L'apertura dell'8 luglio è una scelta di buon senso, di logica, ed una dimostrazione di buona politica a tutela dell'interesse pubblico- si legge nel testo-E' un risultato che va ascritto anche ad Antonio Carbonaro nella qualità di ed ai membri della Commissione Mobilità che sempre, a maggioranza, si sono espressi in tal senso; ai 28 Consiglieri che nell'ambito dello scorso Consiglio Comunale in maniera bipartisan hanno sottoscritto la mia lettera indirizzata al sindaco; al Capostaff Enzo Luciano la cui diplomazia è stata necessaria per vincere anche le ultime resistenze ed al Sindaco Vincenzo Napoli, che in tal senso è ufficialmente intervenuto il 1 luglio".