Parcheggi Cappa | Nessuna stangata solo piccoli adeguamenti legati a investimenti e riqualificazioni

In un panorama spesso segnato da polemiche sui costi, il Comune rassicura: nessuna stangata sui parcheggi, solo piccoli adeguamenti legati a investimenti e riqualificazioni. Un aggiornamento minimo, impercettibile, che non altererà il budget degli automobilisti. L’assessore Attilio Cappa sottolinea come sia inutile alimentare polemiche su dettagli così trascurabili, preferendo puntare sulla trasparenza e sui veri miglioramenti in vista. Per amore del vero, ecco la realtà dei fatti.

Tempo di lettura: 2 minuti “E’ surreale leggere di aumenti e stangate per gli automobilisti sul tema parcheggi. E’ ipotizzato per ora un minimale, impercettibile adeguamento di pochissimi cent: è incredibile aggrapparsi a un qualche cosa di così minimale per montare polemica e mostra che c’è solo volontĂ di strumentalizzare ogni cosa”, lo spiega l’assessore ai Parcheggi Attilio Cappa.  “Per amore del vero, anzitutto, la gara per l’affidamento del servizio non è ancora definitiva nĂ© è stato individuato il gestore: è semplicemente scaduto il termine per la presentazione delle proposte, che saranno ora oggetto di attenta valutazione secondo i criteri di gara, stabiliti dalla Legge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Parcheggi, Cappa: “Nessuna stangata, solo piccoli adeguamenti legati a investimenti e riqualificazioni”

