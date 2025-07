La Sant' Anna fa un passo avanti per l' agricoltura del futuro

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa compie un traguardo storico che rivoluzionerà l’agricoltura italiana e internazionale. Per la prima volta, il DNA delle rinomate varietà di olivo “Frantoio” e “Leccino” è stato completamente sequenziato, aprendo nuove frontiere nella conservazione e valorizzazione del patrimonio genetico. Un passo avanti che promette innovazioni sostenibili e di qualità per il futuro del settore olivicolo.

Pisa, 4 luglio 2025 - Un passo in avanti per la ricerca sull'olivo e per la valorizzazione del patrimonio agricolo italiano: per la prima volta è stato completato e pubblicato il sequenziamento completo del DNA delle varietà italiane "Frantoio" e "Leccino", due tra le più importanti cultivar italiane di olivo. Il lavoro, frutto della collaborazione tra l'Istituto di Produzioni Vegetali della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, la King Abdullah University of Science & Technology e l'Arizona Genomics Institute, è stato appena pubblicato sulla rivista Scientific Data del gruppo Springer-Nature. Per la varietà Frantoio questo è il primo sequenziamento genomico mai pubblicato a livello mondiale.

