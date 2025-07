Un ritorno che sembrava impossibile | 75 mila fan in delirio una scaletta leggendaria e l’energia di una band che ha segnato un’epoca

Un ritorno che sembrava impossibile, con 75 mila fan in delirio e una scaletta leggendaria, ha riacceso l’epica del rock. La reunion degli Oasis a Cardiff ha dimostrato che l’effetto sorpresa non ha bisogno di effetti speciali: basta la pura energia di una band che ha scritto la storia. Perché quando il palco si infiamma, le leggende vivono in eterno. E questa è solo la prima nota di un nuovo capitolo.

N on servono effetti speciali quando l’effetto è puro stupore. «Non è un’esercitazione. Sta accadendo, Cardiff»: così i megaschermi del Principality Stadium hanno annunciato, senza giri di parole, l’impossibile. Dopo 16 anni, gli Oasis sono di nuovo insieme su un palco. La band che ha definito un’epoca, tra britpop, parka e leggende da camerino, ha riacceso il fuoco del rock. Davanti a 75 mila spettatori, Liam e Noel Gallagher – i fratelli coltelli della musica britannica – hanno inaugurato nella città gallese il loro tour mondiale Live ’25, tra cori generazionali e una setlist che ha il sapore dell’epica. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un ritorno che sembrava impossibile: 75 mila fan in delirio, una scaletta leggendaria e l’energia di una band che ha segnato un’epoca

In questa notizia si parla di: impossibile - mila - band - ritorno

Marky Ramone torna in Italia per un imperdibile live. l 9 luglio, presso il Circolo Magnolia di Milano il batterista del leggendario gruppo rock punk Ramones sarà in concerto con la sua band: i Marky Ramones’s Blitzkrieg. Vai su Facebook

Il live dei Faust a Milano è stata una riunione carbonara contro lo show business; Biglietti Oasis a ruba, lo sfogo di Zerocalcare e Luca Argentero: Mattinata in attesa poi sito impallato; Kekko dei Modà annuncia il ritorno della band su Facebook.

Linkin Park tra passato e presente, il ritorno in Italia l’inizio di una nuova era - Nel 2017, dopo la tragica scomparsa del frontman, vittima della sua depressione, la band si era chiusa nel silenzio. Riporta adnkronos.com

Linkin Park a Milano: 78 mila fan in delirio per il ritorno con la nuova cantante - Un lutto all’apice del successo che per anni ha reso improbabile anche solo l’idea di un ritorno in sc ... Scrive panorama.it