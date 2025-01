Tvplay.it - Conte-Juve, clamoroso annuncio in diretta: i tifosi sognano

Antonioe ilche riguarda anche lantus: isono legittimati a sognare dopo queste parole. Il tutto è successo inL’allenatore del Napoli sta facendo un percorso straordinario e al momento guida la classifica di Serie A. In pochi potevano immaginarsi un cammino del genere, nonostante l’ottima campagna acquisti e la possibilità di giocare solo il campionato senza l’impegno europeo.in: i(TvPlay – ANSA) Nel giro di due settimane ha messo in fila prima il successo in casa dell’Atalanta e poi quello contro lantus al Diego Armando Maradona. Antoniopuò essere super soddisfatto del rendimento che sta mantenendo la sua squadra e si prepara per il big match dell’Olimpico contro la Roma. Nonostante questa parte del calendario sia particolarmente ostica, il suo Napoli non sta perdendo colpi e anche qualora l’Inter dovesse vincere il suo recupero contro la Fiorentina, sarebbero a pari punti in vetta alla classifica.