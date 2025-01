Quifinanza.it - Come verificare se una partita Iva è attiva

probabilmente già sai se hai attraversato l’iter per il suo ottenimento, laIva è un codice numerico rilasciato dall’Agenzia delle Entrate a tutti coloro che hanno intenzione di aprire un’attività economica autonoma, commerciale, libero-imprenditoriale e comunque rilevante ai fini della tassazione.LaIva italiana è formata da 11 cifre, mafare a capire se la tua è già statata ed è valida per l’utilizzo? In questa guida, proviamo a fare un po’ di chiarezza sueffettuare la verificaIva. Il procedimento è semplice, tuttavia prima di passare al lato tecnico è importante avere un’infarinatura generale sull’argomento. Ciò permetterà di capire meglio quanto tra poco diremo anche sul controlloIva intracomunitaria e europea.Cos’è laIva?accennato eindicato anche nel sito web ufficiale dell’Amministrazione finanziaria, laIva:corrisponde a una sequenza di numeri la quale, nel nostro paese, identifica una società o un libero professionista (persona fisica), esercitanti attività economiche soggette all’imposizione della tassa sul valore aggiunto, appunto l’Ivaè tecnicamente un’imposta indiretta applicata in fase di produzione e scambio di un bene o di un servizio.