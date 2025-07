Cortona il programma di eventi della Proloco di Camucia

Pronti a vivere un’estate indimenticabile nel cuore di Camucia? La Proloco, con il sostegno del Comune di Cortona e delle attività locali, ha preparato un ricco programma di eventi serali per animare le vostre serate estive. Tra balli latino-americani, musica live e momenti di aggregazione, ogni sera sarà un’occasione speciale per scoprire e condividere la magia di questa splendida cittadina. Non mancate all’appuntamento di venerdì 4 luglio, che segna l’inizio di un’estate all’insegna del divertimento e della convivialità.

Arezzo, 3 luglio 2025 – La Proloco di Camucia, con il patrocinio del Comune di Cortona e grazie al supporto delle attività commerciali, organizza una serie di appuntamenti per animare il centro urbano durante le serate estive. Gli eventi di intrattenimento e aggregazione iniziano questo venerdì 4 luglio con una serata dedicata ai balli latino americani con «Salsa Academy Show e serata caraibica», in consolle dj Mirko con repertorio al ritmo di salsa, bachata, merengue e raggaeton. L’evento si tiene in piazza Sergardi a partire dalle 21,30. Stesse coordinate anche per l’appuntamento successivo: venerdì 11 «Musica e karaoke sotto le stelle» con Fragas 66. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, il programma di eventi della Proloco di Camucia

In questa notizia si parla di: cortona - eventi - proloco - camucia

