Dopo aver portato alla luce le ombre del crimine in "Insider", Roberto Saviano si presenta ora su La7 con un progetto che promette di cambiare il panorama televisivo: "La Giusta Distanza". Un percorso fatto di analisi e riflessione, capace di coinvolgere e sfidare gli spettatori. La sua presenza rappresenta un nuovo capitolo nel dialogo tra potere e società , dimostrando ancora una volta come l'informazione possa essere arma di cambiamento.

Di questi tempi, un anno fa, veniva annunciato il suo ritorno su Rai 3 con Insider – Faccia a Faccia con il Crimine. Dodici mesi dopo, Roberto Saviano è tra i volti di La7, dove approda nella stagione TV 20252026 con un nuovo programma dal titolo La Giusta Distanza. Ad annunciarlo è direttamente il patron di La7, Urbano Cairo, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti del canale. Lo scrittore napoletano, spesso ospite nei vari talk, avrà un appuntamento tutto suo in prima serata: saranno sei puntate con al centro la mafia e il crimine. Un tema che conosce, che Saviano ha sviluppato in tutti i suoi racconti e libri da quando ha cominciato l’attività di scrittore dichiara Cairo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Roberto Saviano approda a La7 con La Giusta Distanza

