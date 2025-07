Caldo record in Italia le ultime notizie in diretta | si sfiorano i 40 gradi nelle città

L’Italia sta vivendo un’ondata di caldo record, con temperature che sfiorano i 40 gradi e provocano disagi su strade e autostrade. Le alte temperature continuano a mettere a dura prova la circolazione, con chiusure e deviazioni in tutta la penisola. In questo clima torrido, monitoriamo gli ultimi aggiornamenti per garantirvi sicurezza e informazione tempestiva. Restate sintonizzati per le notizie più recenti su questa emergenza estiva.

10.35 Disagi sulle strade Le alte temperature continuano a provocare disagi alla circolazione sull’autostrada A4 Venezia-Milano. Questa mattina si è resa necessaria la chiusura degli accessi ai caselli di Verona Sud e Verona Est. I veicoli vengono deviati con rientro consigliato a Sommacampagna. Il traffico è monitorato dalla Polizia Stradale in autostrada e dalla Polizia Locale all’esterno. Il motivo? Un nuovo cedimento dell’asfalto tra Verona Sud e lo svincolo per l’A22 del Brennero, in direzione Milano: è stata chiusa la prima corsia di marcia 10.30 Protocollo caldo: misure straordinarie per i lavoratori Il Ministero del Lavoro ha firmato un protocollo d’intesa per l’emergenza caldo, volto a proteggere i lavoratori più esposti durante le giornate con temperature estreme. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caldo record in Italia, le ultime notizie in diretta: si sfiorano i 40 gradi nelle città

Blackout a Bergamo: probabile guasto dovuto a sovraccarico di consumi per il caldo record - Bergamo si desta in un caos senza precedenti: un blackout esteso, probabilmente causato dal record di caldo e dal sovraccarico di consumi, sta paralizzando la città.

Caldo record non molla l'Italia, 18 città da bollino rosso oggi e domani

Caldo record, l'anticiclone infiamma l'Italia: ma sono in arrivo forti temporali

Le notizie di mercoledì 2 luglio sul caldo record in Italia; Caldo record: quattro morti in Italia. Bollino rosso in 18 città; Caldo record, bollino rosso in 18 città. Verso firma protocollo per emergenze sul lavoro.

Caldo record in Italia, le ultime notizie in diretta | Ieri 4 morti. E ora allerta per il rischio nubifragi - Di Andrea Pasqualetto Ieri due uomini stramazzati sulla spiaggia, uno morto in città, un quarto in autostrada. Si legge su informazione.it

Caldo infernale sull'Italia e sull'Europa: disagi e vittime - La Nasa ha pubblicato un’animazione che mostra le temperature globali dal 15 giugno al 1° luglio, evidenziando un periodo di caldo estremo, con valori fino al doppio della media globale. informazione.it scrive