Porta fuori il cane donna colpita da un grosso ramo sulla schiena | portata in ospedale codice rosso

Un giorno come tanti, si è trasformato in un dramma improvviso: una donna di 54 anni, mentre portava a passeggio il suo cane nell'Isolotto, è stata colpita da un grosso ramo caduto da un pino. La forza della natura, alla vigilia di un temporale, ha messo a dura prova la sua fortuna. Trasportata in ospedale in codice rosso, la sua vicenda ci ricorda quanto sia importante la prudenza in ambienti verdi.

Firenze, 3 luglio 2025 – Colpita da un grosso ramo che le è caduto sulla schiena. E' la disavventura vissuta ieri, mercoledì 2 luglio, da una donna di 54 anni che, in zona Argingrosso all'Isolotto, stava portando a spasso il cane. La donna, poco dopo le 22.30 è passata sotto a un pino reduce ieri, come tutto il verde di Firenze, della forza del vento e della pioggia. In quel momento uno dei rami della pianta si è staccato e l'ha colpita sulla schiena mentre il cane è rimasto illeso. La 54enne è stata soccorsa e portata in ospedale in codice rosso. In base al primo bollettino sanitario non è in pericolo di vita, ma ha riportato la frattura di alcune costole e sono in corso ulteriori accertamenti per capire se ci siano altre lesioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Porta fuori il cane, donna colpita da un grosso ramo sulla schiena: portata in ospedale, codice rosso

In questa notizia si parla di: donna - cane - grosso - ramo

Cane e donna aggrediti, Laura Cavandoli: "Il Comune non può limitarsi a scaricare tutto sull’Ausl" - Laura Cavandoli, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, esprime preoccupazione dopo l'aggressione a una donna e al suo cane a Parma, denunciando l'inadeguatezza della gestione della situazione da parte del Comune.

Porta fuori il cane, donna colpita da un grosso ramo sulla schiena: portata in ospedale, codice rosso; Monza, grosso ramo si stacca dall'albero davanti al tribunale e sfiora una passante: salva grazie all'urlo di una guardia; Una donna ha rischiato di morire davanti al Tribunale di Monza: si è spezzato il grosso ramo di un albero.

Una donna ha rischiato di morire davanti al Tribunale di Monza: si è spezzato il grosso ramo di un albero - Una donna era a passeggio con il suo cane vicino alla grossa aiuola che delimita un vecchio e grosso pino quando un ramo di grosse dimensioni si è improvvisamente spezzato ed è caduto al suolo. Scrive ilgiorno.it

Guardia giurata salva una donna - MSN - Il grosso ramo spezzato è stato tagliato in più parti e lasciato accanto al pino nell’aiuola, che è stata transennata, in attesa della rimozione da parte degli addetti ai lavori. Segnala msn.com