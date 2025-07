Genova prende a pugni un anziano alla fermata del bus e lo rapina la polizia lo arresta grazie a un selfie

Una notte di tensione a Genova, dove un anziano è stato brutalmente aggredito e rapinato alla fermata dell'autobus. La polizia, grazie a un elemento inaspettato, ha smascherato il colpevole: un selfie scattato dal rapinatore stesso durante la fuga. La scoperta di queste fotografie sui social ha portato all’arresto. Un episodio che dimostra come anche le azioni più piccole possano fare la differenza nel combattere la criminalità.

Il giovane rapinatore nella fuga ha perso lo smartphone, e gli agenti analizzando il suo telefono hanno trovato le fotografie che si era scattato per postarle sui social Preso a pugni in faccia da un giovane che voleva rubargli il portafoglio. È successo la notte scorsa in via Degola, nel qua.

