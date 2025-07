Mercato Inter botta e risposta col Milan per arrivare a Leoni | i rossoneri hanno un piano e il Parma spera in…

Il duello tra Inter e Milan per assicurarsi Giovanni Leoni si infiamma, con il Parma che spera in un'asta decisiva. La giovane stella del Parma, classe 2006, sta attirando l’attenzione dei grandi di Milano, pronti a sfidarsi per portarlo sotto la loro ala. In un contesto di mercato sempre più competitivo, il futuro di Leoni potrebbe essere deciso nelle prossime settimane. Resta sintonizzato per scoprire come evolverà questa intensa battaglia di mercato.

Mercato Inter, botta e risposta col Milan per arrivare a Leoni: i rossoneri hanno un piano e il Parma spera in un’asta. Le ultimissime. È sempre derby tra il mercato Inter e quello del Milan per Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma esploso nella scorsa stagione in Serie A. Classe 2006, Leoni ha attirato le attenzioni delle due milanesi grazie alle sue qualità tecniche e alla personalità mostrata in campo nonostante la giovane età . A lanciarlo è stato Cristian Chivu, oggi allenatore dell’Inter, che lo ha valorizzato durante la sua esperienza nel club ducale culminata con la salvezza. Sia nerazzurri che rossoneri hanno inserito il centrale mancino tra i principali obiettivi difensivi per il futuro, ma entrambi i club dovranno prima effettuare delle cessioni per finanziare l’eventuale operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, botta e risposta col Milan per arrivare a Leoni: i rossoneri hanno un piano e il Parma spera in…

