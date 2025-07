Due uomini trovati morti in un’abitazione di Napoli Forse sono fratelli | non si esclude l’omicidio-suicidio

Un tragico episodio scuote i Quartieri Spagnoli di Napoli: due uomini sono stati trovati senza vita in un'abitazione, forse fratelli coinvolti in un possibile omicidio-suicidio. Le autoritĂ stanno indagando per chiarire i dettagli di questa drammatica vicenda, mentre testimoni riferiscono di aver udito colpi d'arma da fuoco. La comunitĂ si chiede cosa possa aver portato a questa tragica conclusione, e gli inquirenti continuano a scavare nel mistero.

Napoli, 3 luglio 2025 – Due uomini i trovati senza vita in un'abitazione dei Quartieri Spagnoli, a Napoli. Potrebbero essere fratelli, ma si attendono conferme dagli inquirenti. Sul posto, in vico Santo Spirito, sono al lavoro gli investigatori della Polizia di Stato e, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, qualcuno avrebbe udito colpi d'arma da fuoco. Non si esclude che uno dei fratelli abbia ucciso l'altro e poi abbia rivolto l'arma contro di sè. Un'ipotesi che attende comunque di essere confermata. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Due uomini trovati morti in un’abitazione di Napoli. Forse sono fratelli: non si esclude l’omicidio-suicidio

