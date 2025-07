Caso Gucci a processo chi avrebbe circuito Patrizia Reggiani per il patrimonio | cosa succede oggi in aula

Oggi, nel tribunale di Milano, si svolge un'udienza cruciale nel processo che vede coinvolte quattro persone accusate di aver circuitato Patrizia Reggiani e sua madre, tentando di impossessarsi del loro patrimonio milionario. La tensione è alle stelle: la sentenza potrebbe arrivare in giornata, portando alla luce retroscena sconvolgenti e risposte attese da tempo. Rimanete sintonizzati per scoprire come si concluderà questa intricata vicenda di inganni e passioni.

Si tiene oggi nel tribunale di Milano una nuova udienza del processo a carico di quattro persone, accusate di aver circuito Patrizia Reggiani e la madre per impossessarsi del loro patrimonio milionario. La sentenza potrebbe arrivare in giornata. Tra gli imputati c'è anche la compagna di cella di Lady Gucci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

