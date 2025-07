Valdarno Forum Terzo Settore Toscana | Controlli fiscali nei circoli? Attenzione a non scambiarli per attività commerciali

Nel cuore del Valdarno, il Terzo Settore toscano ribadisce l'importanza di distinguere tra controlli fiscali e attività commerciali nei circoli sociali. Gianluca Mengozzi sottolinea con fermezza che questi spazi sono pilastri della coesione comunitaria, non imprese lucrative, e merita quindi attenzione e rispetto. È fondamentale preservare il ruolo sociale di questi luoghi, soprattutto nelle aree più isolate, per mantenere vive tradizioni e solidarietà.

Arezzo, 3 luglio 2025 – “ Massimo rispetto per il lavoro della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, ma attenzione: mai dimenticare che i circoli non sono attività commerciali. S ono presìdi sociali, culturali e comunitari che tengono insieme le persone, soprattutto nei paesi e nelle zone più distanti dai grandi centri urbani e metropolitani”. A dirlo è Gianluca Mengozzi, portavoce del Forum del Terzo Settore della Toscana, intervenendo sulla vicenda che sta coinvolgendo numerosi circoli del Valdarno, sottoposti a verifiche fiscali negli ultimi mesi. Le contestazioni mirano a ricostruire i circoli coinvolti come esercizi commerciali, senza considerare le attività sociali che svolgono, cosa che, se confermata, li escluderebbe dal mondo del Terzo Settore assimilandoli all'impresa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Valdarno, Forum Terzo Settore Toscana: “Controlli fiscali nei circoli? Attenzione a non scambiarli per attività commerciali”

In questa notizia si parla di: circoli - valdarno - forum - terzo

La Finanza nei Circoli del Valdarno. La vicenda approda in Parlamento - La vicenda della presenza della Guardia di Finanza nei circoli Arci del Valdarno ha suscitato sconcerto e polemiche, portando il caso in Parlamento.

Valdarno, Forum Terzo Settore Toscana: “Controlli fiscali nei circoli? Attenzione a non scambiarli per attività commerciali”; Verifiche fiscali ai circoli nel Valdarno, il Forum del Terzo Settore Toscana: “Non dimentichiamo la loro funzione sociale”; Circoli del Valdarno, Acli Toscana: “Non si può equiparare il volontariato a un’attività di lucro”.

Forum Terzo Settore Toscana: “Controlli fiscali nei circoli? Attenzione a non scambiarli per attività commerciali” - “Massimo rispetto per il lavoro della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, ma attenzione: mai dimenticare che i circoli non sono attività commerciali. Si legge su valdarnopost.it

La Finanza nei Circoli del Valdarno. La vicenda approda in Parlamento - “Perché la Guardia di Finanza in provincia di Arezzo sembra accanirsi contro i circoli Arci, autentici presìdi sociali e culturali delle comunità locali? Secondo msn.com