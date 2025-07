Palinsesti La7 | i racconti di Roberto Saviano le lezioni di mafie con il procuratore Gratteri e l’arrivo di Pinuccio da Striscia la Notizia Insinna in stand by

Come ogni anno, Milano si trasforma nel palcoscenico dei nuovi palinsesti di La7, presentati da Urbano Cairo con il claim “Sai cosa vedi”. Tra le novità più attese spiccano “I racconti di Roberto Saviano” e “Lezioni di mafie” con il procuratore Gratteri, che promettono un racconto intenso e coinvolgente sui temi più caldi di attualità. La programmazione si preannuncia ricca di approfondimenti e sorprese, pronti a catturare l’attenzione degli spettatori più curiosi.

Come ogni anno, in un albergo in centro a Milano, Urbano Cairo ha presentato i Palinsesti di La7, che quest’anno hanno come claim “ Sai cosa vedi ”. Subito le novità sono: “La giusta distanza” con Roberto Saviano in sei puntate sui racconti di mafie tra vittime e carnefici (“vedremo lo scrittore fuori da uno studio, a parlare sul campo con i protagonisti delle storie”), “Lezioni di mafie” in quattro puntate con il procuratore di Napoli Nicola Gratteri con gli studenti in studio, “Prova d’inchiesta” con Pinuccio di “Striscia la notizia”. Ci saranno anche altri appuntamenti spot. L’attore Fabrizio Gifuni darà voce alla storia della loggia massonica P2, accompagnato dall’ex magistrato Gherardo Colombo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it