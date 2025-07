Globo d' Oro 2025 | Il Nibbio è il miglior film e Claudio Santamaria il miglior attore Tutti i premi della 65esima edizione

Il prestigioso Globo d’Oro 2025 ha celebrato al Campidoglio la magia del cinema italiano e internazionale, consegnando riconoscimenti a talenti di spicco. La 65ª edizione ha premiato “Il Nibbio” come miglior film e Claudio Santamaria come miglior attore, tra emozioni e applausi. Ecco tutti i premi e i protagonisti di questa notte memorabile che consacra il meglio del cinema mondiale.

Sono stati assegnati il 2 luglio in Campidoglio i Globi d'oro 2025, i premi dell'Associazione Stampa Estera. Tutti i premiati, a partire da Il Nibbio miglior film. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Globo d'Oro 2025: Il Nibbio è il miglior film e Claudio Santamaria il miglior attore. Tutti i premi della 65esima edizione

In questa notizia si parla di: miglior - nibbio - film - tutti

Claudio Santamaria premiato il Globo d’oro come miglior attore ne ‘Il Nibbio’: “Film che sorprende” - Claudio Santamaria, premiato con il Globo d’Oro come miglior attore per "Il Nibbio", ha condiviso l'emozione di un riconoscimento che testimonia il potere sorprendente di un film capace di tenere alta la tensione fino all’ultimo fotogramma.

Sonia Bergamasco è candidata al Globo d'oro nella categoria Miglior Attrice, per la sua interpretazione nel film "Il Nibbio"! La cerimonia di consegna dei Premi, assegnati dall’Associazione della Stampa Estera in Italia, è fissata per il 2 luglio a Roma, in Camp Vai su Facebook

Il Nibbio vince il Globo d'oro 2025 come Miglior Film e Miglior Attore, tutti i premiati; Globo d’Oro 2025: tutti i vincitori, da Santamaria a Mainetti; Globo d'Oro 2025: Il Nibbio è il miglior film e Claudio Santamaria il miglior attore. Tutti i premi della 65esima edizzione.

Globo d'Oro 2025: Il Nibbio è il miglior film e Claudio Santamaria il miglior attore. Tutti i premi della 65esima edizzione - Sono stati assegnati il 2 luglio in Campidoglio i Globi d'oro 2025, i premi dell'Associazione Stampa Estera. Riporta comingsoon.it

Il nibbio trionfa ai Globi d’Oro 2025 con due premi: miglior film e miglior attore - "Il film 'Il Nibbio' trionfa ai Globi d'Oro, conquistando il premio per miglior film e miglior attore a Claudio Santamaria, durante la cerimonia al Campidoglio di Roma. Secondo ecodelcinema.com