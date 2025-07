Calciomercato Juve LIVE | è fatta per l’arrivo di David a centrocampo spunta l’ipotesi Hjulmand

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo con la notizia di un 232 fatto per l’arrivo di David a centrocampo, mentre spunta l’ipotesi Hjulmand. Segui con noi tutte le trattative in tempo reale, tra indiscrezioni, incontri e affari conclusi. La dirigenza bianconera lavora incessantemente per rafforzare la rosa, valutando profili di qualità e strategie di bilancio. Resta con noi: il mercato non si ferma mai e le sorprese sono dietro l’angolo.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell'area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Indice dei contenuti. Ultimissime calciomercato Juve: GIOVEDÌ 3 LUGLIO 2025.

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Juventus, per David è fatta: colpo nella notte, chi è, quanto costa e dove giocherà il nuovo bomber bianconero; Juve, Vlahovic s'impunta: non parte e non rinnova. E rischia di finire fuori rosa; David sarà un nuovo giocatore della Juventus.

