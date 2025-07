Meloni | la sicurezza sul lavoro è un diritto e non è mai un costo

Roma, 3 lug. (askanews) - "La sicurezza sul lavoro non è mai un costo, magari superfluo o che può essere tagliato. È un diritto di ogni lavoratore, un valore, un dovere che le istituzioni devono promuovere giorno dopo giorno. E il Governo farà sempre la propria parte in questa sfida, perché è su temi e priorità come queste che si misura la civiltà di una Nazione e quanto un popolo ha a cuore il proprio presente e il proprio futuro". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio in occasione della Relazione Annuale Inail 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni: la sicurezza sul lavoro è un diritto e non è mai un costo

