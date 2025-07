Milan presentata la seconda maglia 2025-26 | torna il Diavoletto in un omaggio agli anni ‘80

Il Milan torna a rievocare il passato con la sua seconda maglia 2025-26, un tributo agli anni '80 che ha segnato l'anima dei tifosi. Con il ritorno del celebre Diavoletto, il club rivela un design che unisce tradizione e passione, perfetto per le sfide in trasferta. Un omaggio ai tempi duri e alla resilienza di una generazione di milanisti. La storia continua…

Milano, 3 luglio 2025 – Toh, chi si rivede: il Diavoletto. Il Milan e lo sponsor tecnico Puma hanno presentato oggi, giovedì 3 luglio, la seconda maglia per la stagione 2025-26. Il kit, che verrà indossato soprattutto nelle partite in trasferta, è un preciso omaggio agli anni ‘80, un periodo di stenti – almeno nella prima metà della decade – per i rossoneri, ma che ha formato carattere e fede di molti milanisti che oggi hanno passato i 40 anni. L’amarcord. L’elemento distintivo di questo tributo è il logo del diavoletto, una testa di diavolo stilizzata di pieno gusto anni ‘80 (ricordate gli stemmi disegnati da Piero Gratton per numerose squadre, a partire dal lupetto della Roma?), riprodotta senza variazione in corrispondenza del cuore, al di sotto di quella stella che tutti i supporter del Milan sperano possa presto duplicarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it