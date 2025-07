Jasmine Paolini-choc | cosa c' è dietro il ko contro la Rakhimova

Un incredibile ritorno di Jasmine Paolini a Wimbledon si trasforma in un'amara delusione, lasciando gli appassionati con l’amaro in bocca. Dopo aver dominato il primo set, l’azzurra si vede sfuggire la vittoria tra errori e occasioni sprecate, mentre la russa Rakhimova cresce in fiducia. È stato un match ricco di emozioni e rimpianti, che conferma quanto possa essere sottile il confine tra successo e sconfitta. La domanda ora è: cosa ci riserverà il futuro?

Wimbledon amaro per Jasmine Paolini, che dopo la splendida cavalcata sull'erba dello scorso anno esce di scena al secondo turno. L'azzurra si arrende in tre set alla russa Kamilla Rakhimova con il punteggio di 4-6 6-4 6-4, al termine di un match che sembrava avere in mano, ma che le è sfuggito tra errori, occasioni sprecate e una rivale sempre più in fiducia e determinata col passare dei minuti. L'inizio era stato incoraggiante: Paolini parte forte, si prende il primo set con autorità e buon ritmo. Ma già nel secondo qualcosa si incrina. Le troppe palle break non convertite e la crescente solidità della russa riportano l'equilibrio.

