Turismo record di presenze in Trentino nell' inverno 2024 2025

Il Trentino conquista la scena invernale 2024-2025: con oltre 7,7 milioni di pernottamenti e una permanenza media di 4,1 notti, la regione registra il suo miglior risultato dell'ultimo decennio. I dati dell'Istituto di statistica confermano un incremento del +0,9%, confermando il Trentino come meta preferita per gli amanti della montagna e del turismo sostenibile. Un successo che apre nuove prospettive di crescita e innovazione nel settore turistico locale.

Nella scorsa stagione invernale, il settore turistico del Trentino ha registrando "il miglior risultato dell'ultimo decennio" - sottolinea la Provincia autonoma in una nota - cioè oltre 7,7 milioni di pernottamenti e una permanenza media di 4,1 notti. Numeri dell'ultimo report dell'Istituto di statistica della Provincia di Trento che mostra un bilancio complessivo positivo, con un incremento generale delle presenze (+0,9% rispetto al dato rilevato durante l'inverno 20232024), malgrado la leggera flessione degli arrivi (-1,6%). Val di Sole, Val di Fiemme e Val di Cembra, Val di Fassa, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese nel complesso totalizzano un volume di presenze pari al 61,8% del totale dei pernottamenti invernali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Turismo, record di presenze in Trentino nell'inverno 2024/2025

