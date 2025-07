giorgia meloni e leone xiv i dettagli del patto su pace e fine vita

Giorgia Meloni si reca in Vaticano per un incontro di grande rilievo, segnato da un patto storico tra Italia e Chiesa. Tra pace e fine vita, i dettagli di questa intesa ambiziosa emergono, promettendo di influenzare il futuro politico e sociale del nostro Paese. Mancano pochi minuti alle 11.30: l’attesa è alta, e il mondo osserva con attenzione questo momento cruciale che potrebbe ridefinire i rapporti tra Stato e religione.

Mancano pochi minuti alle 11.30 quando Giorgia Meloni arriva in Vaticano: in programma, nella Biblioteca privata del Palazzo Apostolico, c’è la prima udienza ufficiale con Papa Leone XIV, dopo i primi scambi di parole al termine della messa di inizio pontificato (il 18maggio) e in occasione del Giubileo dei governanti (il 21 giugno), oltre al colloquio telefonico una settimana dopo l’elezione. «Molto piacere», dice sorridente Prevost a Meloni. «È stato un piacere e un onore essere ricevuta in udienza da Sua Santità Papa Leone XIV», dirà lei sui social. Sul piatto ci sono le questioni internazionali - dall’ Ucraina a Gaza - che attanagliano il pianeta, la difesa dei cristiani perseguitati in Medio Oriente e i temi etici (a partire dal disegno di legge sul “fine vita” il cui testo è passato proprio ieri in Commissione al Senato). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it