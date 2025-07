Cambio di programma per Musica sotto la Torre | Rita Marcotulli al posto di Uri Caine

a accettato di sostituire Uri Caine, portando la sua straordinaria sensibilità e talento sul palco. La serata promette emozioni uniche e un’esperienza musicale indimenticabile, nel suggestivo scenario del Museo dell’Opera del Duomo di Pisa. Non perdete questa opportunità di ascoltare la magia della musica dal vivo, che si trasforma in un gesto di solidarietà e passione condivisa.

Pisa, 3 luglio 2025 – Sarà la pianista Rita Marcotulli, e non Uri Caine come inizialmente previsto, ad affiancare Paolo Fresu nel terzo appuntamento della rassegna " Musica sotto la Torre 2025 ", oggi giovedì 3 luglio alle 21.30 nel Chiostro del Museo dell'Opera del Duomo di Pisa. Il cambio di programma è stato reso necessario a causa di un grave lutto familiare che ha colpito il pianista statunitense. Con grande generosità, Rita Marcotulli ha accettato di esibirsi in duo con il trombettista sardo. I due artisti, tra i più rappresentativi del jazz contemporaneo europeo, condividono una lunga stima reciproca e una profonda affinità artistica.