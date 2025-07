Il Nibbio trionfa ai premi Globi d’Oro 2025

Il Nibbio conquista il cuore del pubblico e della critica, brillando alla 65ª edizione dei Globi d’Oro 2025. Con due premi prestigiosi – Miglior Film e Miglior Attore – questa pellicola si distingue per la sua capacità di raccontare storie vere in modo autentico e coinvolgente. Un trionfo che consacra il film come uno dei capolavori dell’anno, dimostrando che portare sul grande schermo vicende reali è una sfida vinta con passione e talento.

Il Nibbio trionfa alla 65esima edizione dei Globi d’oro 2025 conquistando il prestigioso premio assegnato dalla Associazione della Stampa estera in Italia, per il Miglior Film e per il Miglior Attore, con le seguenti motivazioni: PREMIO GLOBO D’ORO 2025 – Miglior film: “Portare sul grande schermo vicende scritte dalla vita reale non è mai un compito facile e lo è ancora meno quando appartengono al passato recente e sono rimaste impresse nella memoria collettiva. Fu il 4 marzo 2005 quando Nicola Calipari, militare e agente segreto, perse la sua vita in missione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

