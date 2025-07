Caldo record in Spagna oltre 100 morti da sabato

L'ondata di caldo record in Spagna sta facendo segnare un triste primato: oltre 102 vittime in pochi giorni. Questa emergenza climatica, che non risparmia l'intera Europa, evidenzia la gravità dei cambiamenti climatici in atto. Mentre le temperature si innalzano, si rende urgente agire per proteggere le vite e il nostro pianeta, perché il caldo estremo non è più un'eccezione, ma una realtà quotidiana.

(Adnkronos) – Sono almeno 102 i morti dallo scorso sabato in Spagna, a causa dell'ondata di caldo record che sta investendo non solo l'Italia ma l'intera Europa. Lo riferisce l'Agenzia statale di meteorologia (Aemet) secondo la quale giugno 2025 si consolida come il mese più caldo mai registrato nel Paese. In totale, sostiene il Sistema

