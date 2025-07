Circoli Valdarno Acli Toscana | Non si può equipaggiare il volontariato a un' attività di lucro

In un momento in cui la solidarietà e il volontariato rappresentano il cuore pulsante delle nostre comunità, le recenti azioni di controllo sui circoli valdarno Acli Toscana sollevano importanti questioni. Elena Pampana, presidente di Acli Toscana, sottolinea come questi spazi siano molto più di semplici attività commerciali: sono pilastri di cultura, socialità e inclusione. È fondamentale preservare il valore sociale di questi luoghi, al di là delle questioni fiscali.

Arezzo, 3 luglio 2025 - "I controlli delle autorità sono legittimi, ma serve equilibrio. Non si può confondere un circolo con un bar o un'attività commerciale. I circoli sono luoghi che tengono insieme le comunità, promuovono cultura, socialità, inclusione. Non possiamo permettere che questa funzione venga ignorata o ridotta a una questione fiscale". A dirlo è Elena Pampana, presidente di Acli Toscana, dopo i controlli di Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate che in queste settimane stanno interessando numerosi circoli del Valdarno aretino e fiorentino, tra cui anche una realtà affiliata alle Acli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Circoli Valdarno, Acli Toscana: “Non si può equipaggiare il volontariato a un'attività di lucro”

