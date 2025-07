Cucina salentina | quei piatti poveri che ancora oggi stendono anche i mariti

La cucina salentina, con i suoi piatti poveri ma ricchi di sapore, ha il potere di conquistare anche chi si sente già un esperto di questa terra. Un’arte culinaria radicata nella semplicità e nella tradizione, capace di trasformare ogni ingrediente in un’esplosione di gusto. Dai cecamariti alle altre delizie, questa cucina racconta storie di passione e ingegno femminile. Come i cecamariti, queste pietanze...

C’è un tratto del Salento che conquista anche chi ci è già stato mille volte: la sua cucina, semplice, verace, spudoratamente legata alla terra. Una cucina fatta con quello che c’è, ma che sa trasformare ogni ingrediente in una piccola furbizia di gusto. Non è un caso se tanti piatti nascono da mani femminili e portano nomi curiosi, ironici, a volte quasi provocatori. Come i cecamariti, le famose frittelle di verdure fritte in pastella, che non sono solo una ricetta ma una dichiarazione d’intenti. Nel dialetto salentino, “cecamariti” significa “acceca mariti”, perché queste frittelle, così buone e fragranti, sarebbero capaci di far chiudere un occhio (o due) al marito su qualche piccolo sgarro domestico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it